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Taşıma işleri organizatörlerine 3 bin 187 ile 50 bin lira arası ceza kesilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlerine uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi. Yönetmelikle ihlalin ağırlığına göre 3 bin 187 ile 50 bin lira arasında ceza kesilecek, tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi.

Bakanlıkça hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sektördeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuat ihlallerine yönelik idari yaptırımlar güncellendi.

Buna göre yönetmelikte belirtilen faaliyet şartları, kurallar ve sorumluluklara aykırı hareket edenlere, ihlalin türü ve ağırlığına göre 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek.

Belirlenen idari para cezaları, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Kaynak: AA
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