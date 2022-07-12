Tarsus'ta tarım işçilerinin yevmiyesi 275 TL oldu - Haberler

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Tarsus'ta tarım işçilerinin yevmiyesi 275 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tarsus'ta tarım işçilerinin yevmiyesi 275 TL oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2022 yılı için tarım işçisi yevmiyesi 275 TL oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2022 yılı için tarım işçisi yevmiyesi 275 TL oldu.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, daha önce 165 TL olan tarım işçilerinin yevmiyesi, artan ekonomik koşullar göz önüne alınarak, 275 olarak belirlediklerini açıkladı.

Tarım işçilerinin yevmiyelerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Avcı, 2022 Pamuk ve Mısır sulama dekar ücretinin ise 135 TL olarak belirlendiğini belirtti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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