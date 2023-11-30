TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinin Başkanı Değişti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinin 36 yıllık başkanı Ali Rıza Türker girdiği seçimden yenik ayrıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Rıza Türker ile Ferhat Şen ve Adnan Özdişçi olmak üzere 3 adayın yarıştığı kongrede bin 449 kayıtlı üyeden bin 314 üye sandık başında oyunu kullandı. Seçimde kooperatifin 36 yıldır başkanlığını yürüten Ali Rıza Türker 432 oy alarak, 798 oy alan Emekli bankacı Ferhat Şen'e görevi devretti. Diğer aday Adnan Özdişçi ise 74 oyda kalırken 10 oy da geçersiz sayıldı.

Ferhat Şen'in yönetim kuru üyeleri şu isimlerden oluştu: Ahmet Adak, Muhterem Aydın, Mustafa Karaca ve Muharrem Erel. - MANİSA