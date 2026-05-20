Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 34,26 arttı, aylık yüzde 3,89 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,26 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,01 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,39 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,84 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,17 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 48,33 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,69 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. - İSTANBUL

