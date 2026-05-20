Tarım-GFE yıllık yüzde 34,26 arttı

TÜİK verilerine göre Tarım-GFE, Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %34,26, aylık bazda ise %3,89 arttı. En yüksek artış gübre ve toprak geliştiricilerde kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,26 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,01 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,39 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,84 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,17 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 48,33 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,69 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. - İSTANBUL

