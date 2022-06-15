Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon Türkiye vatandaşını, 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ziyaretinde tarım alanında imzalanan üç iş birliği anlaşması ve Türkiye'nin tarımsal varlığı ve üretimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Maduro'nun 7 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin "verimli" geçtiği belirtilerek, "İki ülke arasında üç ayrı iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan biri de 'Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı' olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler esnasında ve sonrasında, imza töreninde Maduro Türk yatırımcıları kendi ülkesine yatırım yapmak üzere davet etmiştir. Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilman Castro Soteldo, Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye Türk yatırımcıların Venezuela'da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapabileceklerini belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu teklife göre Venezuela'da Türkiye için ayrılan bölgede tarımsal yatırım yapılacağı ve buradan elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, yatırımcıların elde edeceği hasılatın Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabileceğine vurgu yapıldı.

"Türkiye, 85 milyon nüfusunu, yaklaşık 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır"

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve her geçen gün artan tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon nüfusunu, yaklaşık 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. Türkiye aynı zamanda dünyanın en önemli tarım ve gıda ürünleri ihraç eden ülkeleri arasındadır. Tarımsal hasıla bakımından da Avrupa'da birincidir. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde de dünyada liderliğimiz devam etmektedir."

Türkiye'nin tarihi misyonu gereği tarımsal yatırım yaptığı ülkelere sömürgeci bir prensiple yaklaşmadığı, kazan-kazan prensibi ile yaklaştığı vurgulanan açıklamada, "Her şeyden önemlisi, tarım ve gıda ürünü yatırımlarına ihtiyaç duyan ülkeler yatırım konusunda Türkiye'ye bizzat kendileri teklifte bulunmaktadır. Bu ülkeler Türkiye'nin bu konudaki tecrübesine ve üretkenliğine sonuna kadar güvenmektedir. Nüfusu 2050'li yıllarda 100 milyonun üzerine çıkması beklenilen Türkiye'nin 2053 vizyonunun da bir gereği olarak tarımsal üretimini artırması aklın ve bilimin bir gereğidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bakanlığımız hem yurt içinde hem de yurt dışında tarımsal alanda yatırım yapan yatırımcılarımızın yanında olmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi