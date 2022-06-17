Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, endüstriyel plantasyon sahasını gezdi - Haberler

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, endüstriyel plantasyon sahasını gezdi

AA - Servet Tümer - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, endüstriyel plantasyon sahasını gezdi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'nın Serik ilçesinde endüstriyel plantasyon sahasında incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'nın Serik ilçesinde endüstriyel plantasyon sahasında incelemede bulundu.

Serik ilçesi Gebiz Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında 18 hektarlık alanda 36 bin fidanın bulunduğu endüstriyel plantasyon sahasını gezen Tiryaki ve Karacabey, Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan'dan bilgi aldı.

Tiryaki ve Karacabey'e Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de eşlik etti.

AA / Servet Tümer - Ekonomi

Veysel Tiryaki Karacabey Ekonomi Haberler

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