Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: "Tarımsal hasılasında Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 sıradadır"

"Sözleşmeli üretim başlayacak, sözleşmeli hayvancılık başlayacak"

İstanbul'da Türk firmaları ile Arap yatırımcıların buluşturan fuar

8. Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri fuarı açıldı

İSTANBUL - Türk gıda ürünlerinin Arap yatırımcılarıyla buluşması amacıyla düzenlenen 8. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Tarımsal hasılasında Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 sıradadır. Sözleşmeli üretim başlayacak, sözleşmeli hayvancılık başlayacak. Yani alacak olanın ve satacak olanın kendini tam hukuki bir güvende hissettiği düzene gireceğiz" dedi.

Sözleşmeli üretim başlayacak, sözleşmeli hayvancılık başlayacak. Yani alacak olanın ve satacak olanın kendini tam hukuki bir güvende hissettiği ve ihtilafları çok hızlı hal olacağı bir düzene gireceğiz"

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği desteğiyle düzenlenen 8. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarının açılışı gerçekleştirildi. Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen fuara Tarım ve Orman Bakanlığı Yardımcısı Ebubekir Gizligider, TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar, milletvekilleri, katılımcı ülkelerden konsoloslar, büyükelçiler, sanayi ve ticaret odaları temsilcileri ile çok sayıda iş adamı ile davetli katıldı.

Fuarda tarımsal üretimde kullanılan makineler ile tarım ürünlerinin işlenmesinde kullanılan teknoloji yatırımcılarla buluştu. 200'den fazla Türk firması Arap ve Orta Asya Türk Devletlerinden bin 500'ün üzerinde iş adamıyla bir araya gelecek. Türkiye gıda ve tarım sektöründeki üreticileri Arap yatırımcıları ile buluşturan fuar iki gün sürecek.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel gıda krizine karşı iş birliğini de teşvik etmeyi amaçlıyor.

Saygı duruşu ile İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda misafir katılımcılar birer konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Türkiye çok önemli bir tarım ülkesi, tarımsal hasılasında Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 sıradadır. Yani şuanda Türkiye sadece yakın çevresini, Ortadoğu'yu, Balkanları değil bir yönüyle tüm dünyayı besliyor. Öyle ki yaklaşık 85 milyon nüfusu ve yaklaşık 5 milyon misafirin ağırlamakta, geçtiğimiz yıl 30 milyon itibariyle bu yıl beklentimiz yaklaşık 50 milyon itibariyle turist misafirimizi ağırlıyor. Tarımsal ihracatımız geçen yıl 25 milyar dolar olmuş, 207 bölge ve ülkeye yani Birleşmiş Milletler devlet statüsü olmayan bölgeye dahil 2207 çeşit tarımsal ihracatta bulunmuşuz" diye konuştu.

"Türkiye en modern teşvik sistemine sahip"

Dünyanın en iyi teşvik sistemlerinden birine sahip olduklarını anlatan Gizligider, "Türkiye'deki teşvik sistemi dünyanın en modern, en sofistike en bereketli sistemlerinden biridir. Ülkemiz özellikle tarım teknolojisi, tarım makineleri anlamında, siz değerli yatırımcılar için son derece mümbibtir. Gelin bu bereketi beraber kullanalım. ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bize ne düşüyorsa emrinizde olduğumuzu yineleyelim" dedi.

"önümüzdeki dönemde sözleşmeli tarıma geçiyoruz"

Tarımda ve hayvancılıkta yeni bir döneme gireceklerini aktaran Gizligider, "Sözleşmeli üretim başlayacak, sözleşmeli hayvancılık başlayacak. Yani alacak olanın ve satacak olanın kendini tam hukuki bir güvende hissettiği ve ihtilafları çok hızlı hal olacağı bir düzene gireceğiz" diye konuştu.

"Türk Arap ticaret hacmini geliştirmeliyiz"

Türk Arap ticaret hacminin çok düşük olduğunu ve bunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar, "Türk Arap işbirliği 17. Zirvesini yapıyor. Çok ciddi bir çalışma ve bu çalışma Türkiye için Arap Ülkeleri işbirliği için çok önemli bir alt yapıdır. Senelerce yapıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Türk Arap işbirliği hacmi hala düşük ve bunu arttırmaya çalışıyoruz. Bizim ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 12'yi buluyor bu da çok cüzi bir rakam. Çünkü Arap ülkelerinin ticareti çok büyük ve rakamları trilyon dolarları aşıyor. Onun için çok çalışmamız lazım, çok gönül vermemiz lazım. Ciddi bir iş adamımız var, yaklaşık bin 600-bin 700 adamımız mevcut ve iki yüz Türk firmamız da mevcut, inşallah hem firmalarımız, hem Türk tüccarlar hem de Arap tüccarlar meyvesini alacaklar" diye anlattı.

Konuşmaların ardından protokol ve katılımcılar fuarın açılış kurdelesini kesti, ardından stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.