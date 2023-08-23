Tarım Üreticileri, Maliyet Artışlarından Şikayetçi

Tarım sektöründe yaşanan maliyet artışlarının tarım üreticileri için büyük zorluk oluşturduğu belirtildi. Girdi maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle çiftçilerin mali açıdan sıkıntı yaşadığı ve tarım üretiminin geleceğinin tehlikede olduğu ifade edildi. Ayrıca, tarım arazilerinden alınan emlak vergilerinin kaldırılması talep edildi.

Tarım sektöründe yaşanan maliyet artışlarının özellikle son yıllarda tarım üreticileri için büyük zorluk oluşturduğunu söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ayrıca artan maliyetler, tarım sektörünün sürdürülebilirliği üzerinde derin etkiler bırakmakta. Üretimin geleceği için de tehlike oluşturacak" dedi.

Girdi maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle mali açıdan sıkıntılar yaşayan çiftçi sayısının her geçen gün arttığını anlatan Doğan, "Birçok faktör, maliyetlerin yükselmesine sebep olmaktadır. Örneğin; gübre, tohum, ilaç, motorin gibi tarımsal girdilerin fiyatları sürekli bir artış eğilimi göstermektedir. Ayrıca enerji maliyetleri ve iş gücü giderleri gibi faktörler de tarımsal üretimin maliyetini yükseltmektedir. Bu durum, tarım üreticilerinin karlılığını olumsuz yönde etkilemekte ve sektörün sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Çiftçilerimiz zorunlu girdi maliyetlerini karşılamakta zorlanırken bir de üzerinde emlak olmayan tarlalardan emlak vergisi talep ediliyor" diye konuştu.

"Vergi yükümlülükleri çiftçileri zor durumda bırakıyor"

Yolun, elektriğin, inşaatın olmadığı üzerinde emlak olmayan sadece tarımsal üretimin yapıldığı arazilere gelen bu vergi yükünün çiftçileri zor durumda bıraktığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"2012 yılında çıkarılan yasa ile çiftçiler, 5 yıl tarım arazilerinin emlak vergisinden muaf tutulmuştu. Muafiyet 2017 yılında sona erdi. Bu yasa yeniden, kalıcı olarak getirilmeli ve çiftçilerimiz sadece ekim yaptığı arazileri için emlak vergisi ödememeli, ek maliyet yükünden kurtulmalıdır."

Sürdürülebilir tarımın önemine de vurgu yapan Doğan, "Gıdaya erişimin her geçen gün zorlaştığı bir dönemde tarım üreticilerine her zaman desteklenmelidir. Emlak vergisi ödemeleri ile birlikte çiftçilerin nakit akışı olumsuz yönde etkilenmekte ve finansal sıkıntılar yaşanmaktadır. Tarlalarına binen ek maliyetle birlikte büyük bir mağduriyet yaşayan çiftçiler, tarım faaliyetlerini sürdürmekte zorlanır ve bu durum tarımsal üretimde önemli sorunlara yol açar. Tarım arazilerinden alınan emlak vergilerinin kaldırılması konusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA