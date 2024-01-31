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Tarım Sigortaları Sistemi'nde Tekamül Eğitimleri Gerçekleştirildi

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Tarım Sigortaları Sistemi tarafından 29-30 Ocak tarihlerinde tekamül eğitimleri düzenlendi. Eğitimler, yeni uygulamaların tanıtılması ve eksperlerin bilgi birikimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Tarım Sigortaları Sistemi tarafından 29-30 Ocak tarihlerinde tekamül eğitimleri gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamındaki yeni uygulamaların tanıtılması ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin bilgi birikimlerine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen tekamül eğitimleri Giresun ve Samsun'da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Bekir Engürülü, tarım sigortalarında 2023 yılını değerlendirerek, 2024 yılı beklentileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nü temsilen eğitim toplantılarına katılan Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı'ndan Ahmet Savaş İntişah ise son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak artan doğal afetlere karşı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından artan önemini vurgulayarak, eksperlerin sistemin gelişimindeki katkısına dikkati çekti.

Giresun ve Samsun'da düzenlenen tekamül eğitim programları kapsamında, hasar tespit, risk inceleme işlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususları, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı yenilikleri başlıklı sunumlar gerçekleştirilerek eksperlerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu Giresun Samsun Doğal Afetler Ekonomi Güncel Haberler

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