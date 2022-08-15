Haber : Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde indirim yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde indirim yoğunluğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde indirim yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Marketlerinde bugün başlayan indirim marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Marketlerinde bugün başlayan indirim marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Tarım Kredi Marketlerinin tüm şubelerinde bugün başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde market önünde kuyruk oluştu. Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan şubeye gelen vatandaşlar fiyatları mercek altın alırken 146,90 TL satışa sulan sıvı yağ, 32 TL'den satılan 2 kilogramlık toz şeker, 52,50 TL'den satılan 5 kilogramlık un, 11.90'den satılan Türk kahvesi ve 4.5 TL'ye satılan makarnaya yoğun ilgi gösterdi.

İndirimler bazı vatandaşları memnun ederken bazı vatandaşlar daha da indirim olması gerektiğini söyledi.

Sabah erken saatte markete gelen bir vatandaş indirimlerin güzel olduğunu ifade ederek şeker yağ pirinç gibi ürünler aldığını kaydetti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title