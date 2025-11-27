Haberler

Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor

Güncelleme:
Resmi Gazete'de 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranları yayımlandı. Yayımlanan karara göre vergi ve harçlara Ocak 2026'da yüzde 25,49 oranında zam gelecek.

  • Vergi ve harçlara yüzde 25,49 oranında zam Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
  • Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Yeni yılda geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vergi ve harçlara yüzde 25,49 oranında zam gelecek.

TARİH DE BELLİ OLDU

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla belli olan Yeniden Değerleme Oranı'nda değişiklik yapılmadı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yeniden Değerleme Oranı bu yıl da yüzde 25,49 oldu. Vergi ve harçlara yüzde 25,49 oranında uygulanacak zam ise Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ÇOK SAYIDA KALEMİ KAPSIYOR

Yeniden Değerleme Oranıyla vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

