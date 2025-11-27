Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor

Yeni yılda geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vergi ve harçlara yüzde 25,49 oranında zam gelecek.

TARİH DE BELLİ OLDU

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla belli olan Yeniden Değerleme Oranı'nda değişiklik yapılmadı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yeniden Değerleme Oranı bu yıl da yüzde 25,49 oldu. Vergi ve harçlara yüzde 25,49 oranında uygulanacak zam ise Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ÇOK SAYIDA KALEMİ KAPSIYOR

Yeniden Değerleme Oranıyla vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak.