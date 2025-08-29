Tamek, Yenilenen Web Sitesi ile İki Altın Ödül Kazandı

Tamek, yenilenen web sitesi ile Stevie International Business Awards ve Muse Creative Awards'ta Altın ödül kazandı.

70'inci yılını kutlayan Türkiye'nin köklü gıda markalarından Tamek, yenilenen web sitesi ile uluslararası arenada iki ödüle layık görüldü. Stevie International Business Awards'ta, Web Site Ödülleri kategorisinde Altın Stevie Ödülü'nü kazanan marka, Muse Creative Awards 2025 yarışmasında ise Website - Food & Beverage kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu.

Stevie International Business Awards, küresel ölçekte iş dünyasının en saygın ödül platformlarından biri olarak öne çıkarken; Muse Awards ise tasarım, dijital deneyim ve iletişim alanlarında dünyanın en prestijli yarışmalardan biri olarak kabul ediliyor. - İSTANBUL