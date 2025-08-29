Tamek, Yenilenen İnternet Sitesi ile İki Prestijli Ödül Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tamek, 70. yılını kutlarken yenilenen internet sitesi ile Stevie International Business Awards ve Muse Creative Awards'ta altın ödül kazandı. Şirket, 'Web Site Ödülleri' kategorisinde Altın Stevie Ödülü ve 'Website-Food & Beverage' kategorisinde Muse Creative Awards'ta altın ödül aldı.

Tamek, yenilenen internet sitesiyle Stevie International Business Awards ve Muse Creative Awards'ta altın ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 70. yılını kutlayan Tamek, yenilenen internet sitesiyle uluslararası arenada iki ödüle layık görüldü.

Stevie International Business Awards'ta, "Web Site Ödülleri" kategorisinde Altın Stevie Ödülü'nü kazanan Tamek, Muse Creative Awards 2025 yarışmasında ise "Website-Food & Beverage" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Stevie International Business Awards, küresel ölçekte iş dünyasının en saygın ödül platformlarından biri olarak öne çıkarken, Muse Creative Awards??????? ise yaratıcı tasarım, dijital deneyim ve iletişim alanlarında dünyanın en prestijli yarışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.