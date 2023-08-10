T.C Kimlik No 0, 2, 4, 6, 8 olanlara 1.250 TL nakdi yardım! Onay butonu çıkar çıkmaz hesapta

İhtiyaç sahiplerine yönelik destekler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından sağlanan destekler yıl boyunca hesaplara yatıyor. Aile Destek Programı adı verilen sistemden aylık nakdi geliri belirli bir sınırın altında olan vatandaşlar faydalanabiliyor. Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor ve başvurusu onay alanların hesabına 1.250 TL yatırılıyor. Yardım miktarı hanede kişi başına düşen gelir tutarına göre değişiyor.

Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara para yardımı! 12 ay boyunca ödenen Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yardımlar düşük geliri olan vatandaşları kapsıyor. İhtiyaç sahipleri e-Devlet kapısından yardım talebinde bulunabiliyor.

1 YIL UZATILMIŞTI

12 ay süreyle yapılan Aile Destek Programı ödemelerinin bu yıl son bulması bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı'nın uzatılmasına karar verilmişti.

Nakdi aile destek programından 3,7 milyon kişi faydalandı. Ailelere 35 milyar liranın üzerind edestek sağlandı ve süre 1 yıl daha uzadı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahipleri ailelere en fazla 12 ay boyunca ödeniyor. Hanelerde kişi başına düşen gelir tutarına göre hesaplanıyor. Ödemeler 850 ile 1250 lira arasında değişiyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TUTARLARI

450 TL ve altı geliri olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı geliri olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı geliri olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL altı geliri olanlar: 850 TL

Aile Destek programı ödemeleri genellikle her ayın 15'inden sonra yapılıyor. Ödemeler PTT şubeleri aracılığıyla alınıyor. PTT kartı olanlar kurumun ATM'lerinden de para çekebiliyor.

BAŞVURUDA İKİ SEÇENEK

Bu programa başvuruda bulunmak isteyenlerin iki seçeneği bulunuyor. E-Devlet kapısından online sistemle kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca ikametgahınızın bağlı bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.