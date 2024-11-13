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SunExpress'ten Samsun-Çukurova Direkt Uçuş Seferleri Başladı

SunExpress'ten Samsun-Çukurova Direkt Uçuş Seferleri Başladı
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SunExpress Havayolları, Samsun Çarşamba Havalimanı ile Çukurova Havalimanı arasında direkt uçuş seferlerine başladı. İlk sefer 12 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşti.

SunExpress Havayolları tarafından Samsun Çarşamba Havalimanı ile Çukurova Havalimanı arasında direkt uçak seferleri başladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çukurova Havalimanı'ndan 12 Kasım 2024 tarihinde kalkan ilk uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçuş ekibi ve yolcular, DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürü Cemal Uzuner, Çelebi Hava Servisi İstasyon Müdürü Semih Bereketoğlu ile havalimanında görevli ekipler tarafından karşılandı.

Çukurova-Samsun ile Samsun-Çukurova karşılıklı seferleri, 12 Kasım 2024 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında haftanın salı ve cuma günleri gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Ekonomi
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