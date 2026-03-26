Haberler

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" 4 bin 12 turistle Kuşadası'na geldi

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden 'Sun Princess' 4 bin 12 turistle Kuşadası'na geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen 'Sun Princess', 4 bin 12 turistle Kuşadası'na yanaştı. Turistlerin bir kısmı Selçuk'taki Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess", 4 bin 12 turistle Kuşadası'na yanaştı.

Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Paralian Deniz İşleri Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Bülbül, dünyanın en büyük gemilerinden "Sun Princess" isimli kruvaziyerin 2026 yılındaki ilk seferini gerçekleştirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

