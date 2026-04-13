Toplam ciro endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 34,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 arttığını açıkladı. Mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılarak hesaplanan endekslerde sanayi ciro artışı yüzde 31,7, inşaat ciro artışı ise yüzde 20,2 olarak kaydedildi.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 31,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 20,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
