STSO Başkanı Kuzu, üyelerini ziyaret etti

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Siirt Park AVM'de üyelerini ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt Park AVM'de üyelerini ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, gerçekleştirdiği ziyarette firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak, sorun ve taleplerini dinledi. Siirt ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı firma sahibi ve yöneticilerine teşekkür eden Kuzu, "Bugün Siirt Park ve Güres Caddesi'nde faaliyetlerini sürdüren üyelerimizin bir kısmını ziyaret ettik. Hasbihal ettik, sorunlarını dinledik, her zaman yanlarında olduğumuzu vurguladık. Üye ziyaretlerimize devam edeceğiz. Onların görüşleri, talepleri bizim yol haritamızın temel yapı taşlarından biridir" dedi. - SİİRT