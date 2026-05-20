Haberler

Stellantis ve Çinli Dongfeng Avrupa'da elektrikli araç üretimi için ortaklık kuruyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stellantis ve Çinli Dongfeng, Avrupa'da elektrikli araç faaliyetleri için ortak girişim kuruyor. Stellantis %51, Dongfeng %49 hisseye sahip olacak. İlk adımda Voyah modelleri Avrupa'da satışa sunulacak.

Küresel otomotiv üreticileri Stellantis ve Dongfeng, Avrupa genelinde elektrikli araç faaliyetlerini yürütmek üzere ortak girişim kurulmasına yönelik niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.

Stellantis ve Dongfeng'den yapılan ortak açıklamaya göre, anlaşma kapsamında kurulacak yeni şirkette Stellantis yüzde 51, Dongfeng ise yüzde 49 hisseye sahip olacak.

Ortaklığın öncelikli hedefleri arasında, Çinli lüks elektrikli araç markası Voyah'ın modellerini belirli Avrupa pazarlarında satışa sunmak yer alıyor. Taraflar ayrıca, Dongfeng modellerinin Stellantis'in Fransa'daki Rennes fabrikasında yerel olarak üretilmesi imkanlarını da değerlendirecek.

Stellantis fabrika kapasitelerini artırmayı hedefliyor

Opel, Fiat ve Peugeot gibi markaları bünyesinde barındıran çok uluslu otomotiv üreticisi Stellantis, bu stratejik hamleyle Avrupa'daki üretim tesislerinin kapasite kullanım oranlarını optimize etmeyi amaçlıyor. Stellantis, kısa süre önce bir diğer Çinli ortağı Leapmotor ile İspanya'da ortak bir üretim tesisi kuracağını açıklamıştı. Bu tesiste, 2028 yılından itibaren Opel markasına ait elektrikli bir SUV modelinin de banttan indirilmesi planlanıyor.

Dongfeng'in küresel genişleme stratejisi

Çin devletine ait otomotiv üreticisi Dongfeng için bu anlaşma, küresel genişleme planlarının kritik bir parçasını oluşturuyor. Şirket, 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 5 milyon araçlık satış hacmine ulaşmayı ve bu satışların yüzde 40'ından fazlasını Çin dışındaki pazarlarda gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Dongfeng, 2021 yılında Fiat Chrysler ile birleşerek Stellantis'i oluşturan Peugeot üreticisi PSA Grubu ile uzun yıllara dayanan bir ortaklık geçmişine sahip bulunuyor. Çinli şirketin Stellantis'te halen yüzde 1'in üzerinde hissesi var. İki şirket, geçen hafta da Dongfeng'in Çin'deki tesislerinde Jeep ve Peugeot modellerini üretmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho’dan Samet Akaydin bombası

Mourinho’dan Samet bombası
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel
AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum

AK Parti toplantısında görüntülendi! Gerekçesini bakın nasıl açıkladı
New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama