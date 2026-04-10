Spot piyasada elektrik fiyatları

Gün öncesi elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 171 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 17,4 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,4 azalarak 886 milyon 181 bin 144 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 171 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1590 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1775 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
