Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 761 bin 106 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 27 bin 240 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 174 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 219 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 32 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 315 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 203 bin 969 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 451 bin 37 metreküp olarak kayıtlara geçti.