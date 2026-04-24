Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 225 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 427 bin 775 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 815 bin 292 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 225 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 199 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 86 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 363 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 156 milyon 103 bin 299 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 156 milyon 167 bin 219 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

