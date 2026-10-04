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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 275 lira belirlendi

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Spot piyasada yarın için megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 275 lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 75,9 artarak 1 milyar 378 milyon 829 bin 965 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 275 lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 75,9 artarak 1 milyar 378 milyon 829 bin 965 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 275 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 556 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 661 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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