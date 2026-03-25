Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 397 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 54,5 artarak 1 milyar 188 milyon 674 bin 500 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 15.00'te 397 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1787 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1827 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 990 lira 1 kuruş, en düşük 251 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.