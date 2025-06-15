Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1043 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise günlük 1.5 milyar lirayı aştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1043 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 65 artarak 1 milyar 508 milyon 757 bin 415 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1043 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 384 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 365 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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