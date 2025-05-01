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Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor
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Yarın için spot elektrik fiyatı, en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş ve en düşük 1000 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 60 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 60 artarak 1 milyar 525 milyon 361 bin 710 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00'da 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük saat 15.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 684 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 682 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 748 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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