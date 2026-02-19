Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 300 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi de düne göre yüzde 48 azaldı. En düşük fiyat ise 12.00-14.00 saatlerinde sıfır lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 48 azalarak 752 milyon 261 bin 870 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin 300 lira, en düşük 12.00-14.00 saatlerinde sıfır (0) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1296 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1269 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 317 lira 41 kuruş olarak kayıtlara geçti.

