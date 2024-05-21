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Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1498 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,42 artarak 1 milyar 572 milyon 920 bin 41 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00-01.00 ile 17.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1498 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 471 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 468 lira 27 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1608 lira 48 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1498 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,42 artarak 1 milyar 572 milyon 920 bin 41 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00-01.00 ile 17.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1498 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 471 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 468 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1608 lira 48 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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