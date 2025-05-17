Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira
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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 120 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi ise yüzde 7,8 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 120 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,8 artarak 938 milyon 946 bin 991 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00-13.00 saatlerinde 120 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1792 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1799 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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