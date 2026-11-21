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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 785 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 364 bin 970 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 237 bin 558 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 785 lira 57 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 210 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 824 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 746 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 167 milyon 669 bin 655 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 167 milyon 650 bin 314 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA