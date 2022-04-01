Son dakika: Süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının geçerliliği yıl sonuna kadar uzatıldı - Haberler

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Son dakika: Süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının geçerliliği yıl sonuna kadar uzatıldı

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yoğunluk yaşanmaması nedeniyle süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının geçerliliğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Karar kapsamında geçerliliği 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporları da 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında sağlık raporları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Bakan Koca, tüm sağlık raporlarının süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.

Buna göre;

1) Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,

2) Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması,

3) Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi,

4) İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

ferfer:

asıl çözülmesi gereken şeyleri bir kenara bırakıp ıvır zıvır işlerle uğraşılıyor günü kurtarıyolar sadece,hastanede yaşanan sorunları saymaya başlarsak listenin en sonunda bile yer alacak bir konu değil bu sağlık raporu süresi

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Malatya44:

Dün hastaneye gittim muayene olmaya boğazım çok kötü ağrıyordu randevum yok diye almadılar randevu almaya çalıştım en erken 20 nisana verdiler randevuyu şimdi soruyorum 20 nisana kadar yaşarsam zaten kendiliğinden geçecek bu hastalık yada öleceğim ..

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