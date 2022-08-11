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Son dakika haberi... Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara afet ödeneği

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Son dakika haberi... Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara afet ödeneği

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle sel felaketinden etkilenen vatandaşlar afet ödeneğinden faydalandırılacak.

Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle sel felaketinden etkilenen vatandaşlar afet ödeneğinden faydalandırılacak.

Kentte 26-29 Haziran 2022 tarihlerinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinden sonra yapılan tespit çalışmalarında tarım alanları hasar gören bin 300 kişinin tespiti gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerde bin 1154 kişi için Cumhurbaşkanlığı acil afet ödeneğinden 5 milyon lira ödenek gönderildi. Buna göre Çaycuma ilçesinden 553, Alaplı ilçesinden 205, Kdz. Ereğli ilçesinden 165, Devrek ilçesinden 114, Gökçebey ilçesinden 103, Merkez ilçeden 9, Kozlu ilçesinden 4 ve Kilimli ilçesinden bir vatandaş müracaatları halinde afet yardım ödeneğinden faydalandırılacak.

Tespiti gerçekleştirilen diğer 146 kişi için afet yardım ödeneğinin de beklendiği bildirildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zonguldak Ekonomi Haberler Son Dakika

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