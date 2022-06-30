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Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi

AA - Müjdat Genç - Ekonomi
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-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun helikopterden selden zarar gören bölgeleri incelemesi DÜZCE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi.

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun helikopterden selden zarar gören bölgeleri incelemesi DÜZCE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi.

AA / Müjdat Genç - Ekonomi

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