Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun helikopterden selden zarar gören bölgeleri incelemesi DÜZCE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi. -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun helikopterden selden zarar gören bölgeleri incelemesi DÜZCE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi. AA / Müjdat Genç - Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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