Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi
AA - Müjdat Genç - Ekonomi
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-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun helikopterden selden zarar gören bölgeleri incelemesi DÜZCE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi.
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun helikopterden selden zarar gören bölgeleri incelemesi DÜZCE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi.
AA / Müjdat Genç - Ekonomi