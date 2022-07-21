Son dakika haber: TCMB: "Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır." - Haberler

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Son dakika haber: TCMB: "Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır."

AA - Bekir Gürdamar - Ekonomi
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Son dakika haber: TCMB: 'Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.'

Son dakika ekonomi haberi... TCMB: "Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.

TCMB: "Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır."

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi

TCMB Ekonomi Haberler Son Dakika

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