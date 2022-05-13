Son dakika ekonomi: Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarına karşı iş birliği yapacak

Azerbaycan tarafından orman yangınlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye helikopter ve uçak desteği sağlanması ve birlikte yangın tatbikatı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Korgeneral Etibar Mirzayev, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ile İstanbul'da bir araya geldi. İki ülke arasında, orman yangınlarıyla mücadele konusunda iş birliği yapılması hususunda müzakereler gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki ülke bakan yardımcılarının yanı sıra Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Azerbaycan Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Albay Alasgar Aliyev, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Dairesi Uluslararası İş Birliği Baş Danışmanı Javid Zeynelzade ve İstanbul Bölge Müdürü Yusuf Şahin yer aldı.

İki bakan yardımcısının nezdinde, Azerbaycan ve Türkiye arasında ormanların yangınlardan korunması, yangınlarla mücadele alanında hazırlanan iş birliği protokolünün detayları müzakere edildi. Görüşmede, Azerbaycan tarafından yangında kullanılmak üzere Türkiye'ye helikopter ve uçak desteği sağlanması ve yakın bir tarihte Türkiye'de birlikte yangın tatbikatı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

"Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi için çalışmalara başlandı"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, geçen yıl çıkan büyük yangınlarda verdikleri destekten ötürü Azerbaycan devletine teşekkür etti.

Azerbaycan ile ormancılık alanında teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin daha iyi noktalara taşınması için gereken çabayı göstereceklerini belirten Tiryaki, "Yangınla mücadelede iş birliğinin yanı sıra farklı alanlarda da tecrübe paylaşımı yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Tiryaki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karabağ-Cebrayil bölgesinde yapılması düşünülen "Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" için de çalışmalara başlandığını belirtti.

Toplantının ardından İstanbul Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuk ülke heyeti ve katılımcılara, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan sistemler, izlenen yöntem ve gelişmeler konusunda detaylı bilgi verildi.