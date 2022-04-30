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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımız müsterih olsun, enflasyon mayıs ayından sonra gerileyecek

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesindeki yol haritasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkımız müsterih olsun, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir. Attığımız, atacağımız adımlarla inşallah mayıstan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Bunun yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini söyleyebilirim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde kalabalık bir gazeteci grubunun sorularını yanıtladı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen "Türkiye'nin enflasyonla mücadelesindeki yol haritasında nerede olduğumuzu değerlendiriyorsunuz? Sizce tepe nokta görüldü mü acaba?" sorusuna da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Enflasyon, şu an sadece bizde değil küresel ekonomideki bozulmaların etkisiyle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde bir mesele. Bugün Amerika'ya da Avrupa'ya da baktığınızda enflasyonda en yüksek seviyeler görülüyor. Bir de tabii dönemsel etkiler söz konusu. Elbette bu sorunun bizim vatandaşlarımız açısından oluşturduğu sıkıntıların farkındayız ve bunların giderilmesi için ne gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içindeyiz.

Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Halkımız müsterih olsun, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir. Attığımız, atacağımız adımlarla inşallah mayıstan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Bunun yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

TÜSİAD'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı eleştirilere de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜSİAD'ın 'Acaba ülkenin geleceğine nasıl katkı veririz?' diye bir derdi yok. Tam aksine 'Mevcut iktidarı nasıl götürürüz? Rahat rahat kullanabileceğimiz bir iktidarı nasıl getirebiliriz?' diye bir dertleri var. Fakat Türkiye'de şu 20 yıllık dönemde bunlar parayı bizimle kazandılar, büyümeyi bizimle kazandılar" diye konuştu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Enflasyon, Ekonomi, Ekonomi, Haberler

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