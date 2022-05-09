Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere müjde: 10 yıl vadeli yüzde 0.99 faizli kredi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Ev almayı düşünen vatandaşlara müjdelerde bulunan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz.

"20 MİLYAR TL'LİK KAYNAK AYIRDIK"

Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz.1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık."

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