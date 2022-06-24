Son dakika: Bakan Yanık: 4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvurusu 27 Haziran'da başlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvurularının 27 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

''2021 YILINDA 97,8 MİLYAR LİRA YARDIM YAPILDI''

Konuşmasında geçtiğimiz yıl 97,8 milyar yardım yapıldığını belirterek başlayan Yanık, ''2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız. ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacağı açıklandı.

Doğalgazda yardımlarımız 450-1150 lira arasında değişiyor.

Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokulan ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettik. Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak.

Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz''