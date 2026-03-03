Haberler

Sompo Holdings sigorta şirketi Aspen'in satın alımını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sompo Holdings, Aspen Insurance Holdings Limited'in tüm A Grubu adi hisselerini satın alma işlemini tamamladı. İşlem sonrasında Aspen, Sompo Grubu çatısı altında faaliyet gösterecek.

Sompo Holdings, Aspen Insurance Holdings Limited'in tüm A Grubu adi hisselerini satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Holdings, Inc, Sompo International Holdings LTD'nin tamamına sahip olduğu bir iştirak aracılığıyla Aspen'in çıkarılmış tüm A Grubu adi hisselerini devraldı.

İşlemin tamamlanmasının ardından Aspen'in imtiyazlı hisse serileri mevcut hak, şart ve koşullarıyla yürürlükte kalmaya devam edecek.

Satın alma kapsamında Aspen'in A Grubu adi hisseleri New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeyi bırakırken, imtiyazlı hisseleri mevcut şartlarla işlem görmeyi sürdürecek.

Sompo ve Aspen, ilerleyen dönemde tercihli hisselere ilişkin geri alım veya borsadan çıkarma alternatiflerini değerlendirebilecek.

İşlemle Aspen, Sompo Grubu çatısı altında faaliyet gösterecek ve grubun küresel "Mal ve Kaza" (P&C) platformunun bir parçası olacak. İşlemin ardından Mark Cloutier de Sompo'ya danışman olarak katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Group Üst Yöneticisi (CEO) Mikio Okumura, satın almanın Sompo'nun karlı büyüme planlarını sürdürme, sermayeyi stratejik biçimde kullanma ve küresel ölçekte daha çeşitlendirilmiş bir P&C platformu oluşturma hedefleri açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Okumura, Aspen ekibini Sompo bünyesine katmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Sompo P&C CEO'su James Shea ise işlemin küresel P&C faaliyetlerini büyütme ve yatırım planlarını hızlandırma kararlılığını pekiştirdiğini belirtti.

Aspen'in reasürans ve sigorta portföyü ile özellikle Birleşik Krallık'taki güçlü konumunun müşteri, çalışan ve hissedarlar için yeni fırsatlar oluşturacağını ifade eden Shea, insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarıyla daha güçlü ve çeşitlendirilmiş bir küresel portföy hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar

Tartışma yaratan görüntüler!