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Söke'de Kuru İncir İlk Alım Töreni Yapıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde 2026 yılı kuru incir ilk alım töreni düzenlendi. Üretici Yusuf Ene'nin inciri sembolik olarak kilogramı 600 liradan alıcı buldu. Borsa Başkanı, 1165 dekarlık alanda yaklaşık 1014 ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde "2026 Yılı Kuru İncir İlk Alım Töreni" gerçekleştirildi.

Söke Ticaret Borsası'nda düzenlenen programda üretici Yusuf Ene tarafından getirilen incir, sembolik olarak kilogramı 600 liradan alıcı buldu.

Söke Ticaret Borsa Başkanı Ahmet Nejat Sağel, ilçede incir yetiştiriciliği yapılan 1165 dekarlık alanda yaklaşık 1014 ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça ve Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal da katıldı.

Kaynak: AA
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