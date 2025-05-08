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Sıvı Solucan Gübresi Tarımda Verim Artışını Sağlıyor

Sıvı Solucan Gübresi Tarımda Verim Artışını Sağlıyor
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Durak, sıvı solucan gübresinin tarımda en az yüzde 30 verim artışı sağladığını açıkladı. Solucan gübresinin organik tarımda avantajlar sunduğu ve çiftçiler tarafından ilgiyle karşılandığı belirtiliyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Alper Durak, sıvı solucan gübresinin tarımda en az yüzde 30 verim artışı sağladığını belirterek, yöntemin dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren solucan gübresi dikkat çekmeye devam ediyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde solucan gübresi üretimi yapan çiftçi İlhan Aban ise hem katı hem de sıvı formda üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Üretim süreçlerinin tamamen bilimsel temellere dayandığını belirten Aban, katı gübrenin kilogramını 15 TL'den, sıvı gübrenin litresini ise 150 TL'den satışa sunduklarını aktardı.

Prof. Dr. Durak, sıvı solucan gübresinin toprakta mikrobiyal aktiviteyi artırarak bitki gelişimini desteklediğini ifade ederek, doğal gübreleme yönteminin özellikle organik tarımda büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Durak, doğal gübreleme yönteminin dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını ve çiftçiler tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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