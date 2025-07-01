Sivas'ta 2025 İlk Beş Ayda Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Sivas'ta 2025 İlk Beş Ayda Dış Ticaret Rakamları Açıklandı
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2025'in ilk 5 ayında Sivas'ta 50 milyon 217 bin dolarlık ihracat ve 55 milyon 327 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu dönemde şehir yaklaşık yüzde 10 dış ticaret açığı verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Verilere göre Sivas'ta 2025'in ilk 5 ayında toplam 50 milyon 217 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ocak ayında 7 milyon 593 bin dolar, Şubat ayında 8 milyon 79 bin dolar, Mart ayında 8 milyon 97 bin dolar, Nisan ayında 8 milyon 451 bin dolar, Mayıs ayında ise 17 milyon 997 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İthalat 55 milyon 327 bin dolar olarak kayıtlara geçti

Kentte bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen ithalat ise toplam 55 milyon 327 bin dolar oldu. Ocak ayında 5 milyon 491 bin dolar, Şubat ayında 6 milyon 613 dolar, Mart ayında 8 milyon 704 bin dolar, Nisan ayında 5 milyon 826 bin dolar, Mayıs ayında ise 28 milyon 693 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Bu verilerle birlikte Sivas, 2025'in Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık yüzde 10 oranında dış ticaret açığı verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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