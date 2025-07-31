Şırnak Havalimanı 2025'te 202 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2025 yılı ilk altı ayında 202 bin yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2025 yılı Haziran ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 43 bin 259 oldu. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 696'ya ulaştı. Yük (Kargo + Posta + Bagaj) trafiği ise Haziran ayında toplamda 504 ton oldu.

2025 yılının ilk 6 ayı (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran) döneminde ise yolcu trafiği 201 Bin 490, uçak trafiği 3 bin 370, yük trafiği ise 2 bin 23 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK