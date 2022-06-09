Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat dönemi başlıyor - Haberler

Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat dönemi başlıyor Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor. Sırp ve Türk vatandaşları yapılan anlaşma kapsamında her iki ülkeye vizesiz, sadece kimlikle seyahat edebilecek. Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. VİZE ŞARTI KALKTI Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi. KARŞILIKLI TURİST ORANINI ARTIRACAK Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi. AA / Lejla Biogradlija - Ekonomi Togo Cumhuriyeti Sırbistan Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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