Sinop'tan 62 farklı ülkeye ihracat yüzde 45 arttı

Sinop'ta 2023 yılı Nisan ayında yapılan ihracat rakamı, bir önceki yıla göre yüzde 45 artarak 2 milyon 519 bin dolar oldu. Sinop'tan 62 ülkeye ihracat yapılırken, 23 ülkeden de ithalat gerçekleştirildi.

Sinop'ta 2023 yılı nisan ayında 62 farklı ülkeye yapılan ihracat rakamı, bir önceki yıla göre yüzde 45 artarak 2 milyon 519 bin dolar oldu. Sinop'tan 62 ülkeye ihracat yapılırken, 23 ülkeden de ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, 2023 yılı Nisan ayında Sinop'tan yapılan ihracat 2 milyon 519 bin dolar oldu. Nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,6 arttığı görüldü. Sinop'un 2023 yılı Nisan ayındaki ithalatı ise 2 milyon 243 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Sinop'un mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Nisan ayında 4 milyon 762 bin bin dolar oldu.

Nisan ayında Sinop'tan 37 farklı ürün grubunda gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 1 milyon 175 bin dolar ile "çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı" ürün grubu yer aldı. Bunu 336 bin dolar ile "turunçgillerin yetiştirilmesi" ve 265 bin dolar ile "tarım ve ormancılık makineleri imalatı" ürün grubu takip etti.

İthalat ise 35 farklı ürün grubunda gerçekleştirilerek, ilk sırada 672 bin dolar ile "balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması" ürün grubu yer aldı. Bunu 345 bin dolar ile "motorlu veya hava basınçlı el aletlerinin imalatı" grubu ve 332 bin dolar ile "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı" ürün grubu takip etti.

İhracatta Libya, ithalatta Gürcistan

Nisan ayında Sinop'tan 62 farklı ülkeye yapılan ihracatta ilk sırada 478 bin dolar ile Libya yer alırken, 322 bin dolar ile ikinci Romanya, 195 bin dolar ile Ukrayna üçüncü sırada yer buldu. İthalatta ise ilk sırada 1 milyon 4 bin dolar ile Gürcistan, ikinci 551 bin dolar ile Çin ve üçüncü 261 bin dolar ile İspanya olarak kaydedildi. - SİNOP