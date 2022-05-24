Sinop'ta izinli kenevir ekimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta izinli kenevir ekimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Sinop'ta izinli kenevir ekimi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü' konulu yönetmeliğinde belirlenen iller arasında yer alan Sinop'ta, izinli kenevir ekimi yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü' konulu yönetmeliğinde belirlenen iller arasında yer alan Sinop'ta, izinli kenevir ekimi yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 19 il ve bu illerin tüm ilçelerinde yalnızca lif, sap ve tohum üretimi amacıyla izin alan çiftçiler, kenevir ekimi yapıyor. Sinop'ta da kenevir ekim izni alan 2 üretici, Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, Müdür Yardımcısı Ahmet Tam, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı ve sorumlu teknik personel ile birlikte kenevir ekimi yaptı.

Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, Sinop'ta toplam 37 dekar alanda izinli kenevir ekimi yapılacağını söyledi. Önlem, "Kenevirden elde edilen ürünler tarım, sağlık, tekstil, geri dönüşüm, otomotiv, mobilya, yiyecek, içecek, kağıt, inşaat ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Üreticilerimize ve ilimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title