Sinema biletlerinde "sıfır vergi" uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı - Haberler

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Sinema biletlerinde "sıfır vergi" uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı

AA - Zeynep Çetinkaya - Ekonomi
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Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek.

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi

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