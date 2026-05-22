Bakan Şimşek: 'Enflasyon beklentileri mayısta iyileşti'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri mayısta iyileşti" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından 'Hanehalkı Beklenti Anketi' ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğini belirten Şimşek, "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri mayısta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı