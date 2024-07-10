Simav Orman İşletme Müdürlüğü Kestane Ağaçlarına Biyolojik Mücadele Yapıyor

Simav Orman İşletme Müdürlüğünce kestane ağaçlarına zarar veren kestane dal kanseri ile biyolojik mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü Aksaz Orman İşletme Şefliğinde bulunan kestane ağaçlarına zarar veren kestane dal kanseri ile biyolojik mücadele çerçevesinde, kestane ağaçlarından alınan kanserli doku numuneleri Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarına gönderilerek bu kanserli hücrelere uygun Hipovirulent (faydalı virüs) macunlar üretildi. Daha sonra kanserli dokulardaki hastalık ilerlemesini yavaşlatan ve iyileşme sağlayan hipovirulent macunlar numune alınan ağaçlardaki kanserli dokulara tatbik edildi. - KÜTAHYA