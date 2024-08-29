Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Enflasyon Muhasebesi Talebini Dikkate Aldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, "Enflasyon muhasebesi konusundaki talebimiz dikkate alındı" dedi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üyelerden gelen talepler doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde yapılan görüşmelerin ardından, yıllık cirosu 50 milyon TL'nin altında olan üyelerin 2024 yılı için enflasyon muhasebesi kapsamı dışında bırakıldığını açıkladı.

Başkan Kuzu, bu kararın ülke genelinde 1,5 milyon mükellefi etkilediğini belirterek, iş dünyasının taleplerine duyarlılık gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine teşekkür etti. - SİİRT