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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Enflasyon Muhasebesi Talebini Dikkate Aldı

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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üyelerin talepleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi konusunda yapılan görüşmeler sonucunda, yıllık cirosu 50 milyon TL'nin altında olan üyelerin 2024 yılı için kapsam dışında bırakıldığını açıkladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, "Enflasyon muhasebesi konusundaki talebimiz dikkate alındı" dedi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üyelerden gelen talepler doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde yapılan görüşmelerin ardından, yıllık cirosu 50 milyon TL'nin altında olan üyelerin 2024 yılı için enflasyon muhasebesi kapsamı dışında bırakıldığını açıkladı.

Başkan Kuzu, bu kararın ülke genelinde 1,5 milyon mükellefi etkilediğini belirterek, iş dünyasının taleplerine duyarlılık gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Güven Kuzu Ekonomi siirt Ekonomi Güncel Haberler

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